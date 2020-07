Pezzella: Un neo nel giorno della centesima presenza in maglia viola. Le condizioni del difensore della Fiorentina

Il capitano della Fiorentina, German Pezzella, non si è ripresentato in campo all’inizio del secondo tempo della partita contro il Lecce. Questo per un riacutizzarsi di un dolore alla coscia, che già gli aveva dato fastidio nei giorni precedenti al match. Fortunatamente nulla di preoccupante per il nazionale argentino che, a meno di novità clamorose, dovrebbe ritornare titolare già domenica prossima contro il Torino.

Tra l’altro Pezzella, ieri a Lecce, ha festeggiato la centesima presenza con la maglia viola addosso; gran bel traguardo quello raggiunto dal centrale che in questi anni ha scalato le gerarchie della squadra diventando un vero e proprio leader.