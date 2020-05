Pezzella: “Virus? Mi è rimasta la paura iniziale. Penso che sarà bellissimo tornare a giocare, noi eravamo in crescita…”

Intervistato da La Nazione, il capitano della Fiorentina German Pezzella ha parlato così dopo la brutta esperienza del Coronavirus: “Mi è rimasta la paura iniziale, la consapevolezza che bisogna stare molto attenti, che non bisogna sottovalutare nulla ma anche l’affetto di tutte le persone che mi sono state vicine, i miei familiari, la società, tutti. Mi rimane la forza che mi sono fatto e che mi hanno dato tutti. E mi rimane una grandissima voglia di giocare a calcio. Penso che sarà bellissimo tornare a giocare ma con le giuste condizioni di sicurezza sia per i calciatori che per tutti gli addetti ai lavori. Noi eravamo in crescita, stavamo ottenendo una certa continuità di risultati, spero in un un bel finale”.