Piangono in conti della Tod’s e dei Della Valle, pandemia “fatale”

Ultimi mesi difficili per la Tod’s dell’ex presidente della Fiorentina Diego Della Valle. Come sottolinea StartMagazine, il Covid fa le scarpe alla Tod’s. I primi sei mesi dell’anno si sono chiusi con un risultato netto di -80,6 milioni di euro, in peggioramento rispetto allo stesso periodo del 2019, in cui registrava una perdita di 5,7 milioni di euro. I ricavi sono stati pari a 256,9 milioni di euro (-43,5% sullo stesso periodo del 2019).

