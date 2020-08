Piatek e il rischio dell’ennesimo flop che non dipenderebbe solo da lui

Tra i nomi fatti per l’attacco della Fiorentina, Piatek ad oggi appare quello più fattibile. Il polacco, che economicamente rientra a pieno nei parametri societari, ritroverebbe Kouame dopo l’esperienza al Genoa. Ma che tipo di attaccante sarebbe Piatek nel contesto Fiorentina? Probabilmente, nulla di così diverso di quanto visto finora. Il polacco, infatti, è un centravanti formidabile nella finalizzazione che rende bene quando è in fiducia. E soprattutto, che per mettersi in mostra ha bisogno di essere cercato e trovato continuamente dai compagni di squadra. Cosa che negli ultimi tempi, ad esempio con Cutrone e Vlahovic, è avvenuta raramente. I due attaccanti viola si ritrovavano pochissimi palloni giocabili durante il match, ed è proprio questo che spaventa. Perché in una situazione del genere, al novanta per cento Piatek deluderebbe. Ecco allora che, nel caso arrivasse davvero l’ex Milan, Iachini dovrebbe sperare che Amrabat dia una svolta totale al suo centrocampo. Oppure, che Pradè compri un giocatore che faccia dell’impostazione di gioco e dell’assist le sua specialità. Solo così un attaccante come Piatek potrebbe essere utile alla Fiorentina. In caso contrario, il rischio di incorrere nell’ennesimo flop sarebbe enorme.

