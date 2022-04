Piatek e l’ultime carte da giocare per la permanenza

Piatek, per la Fiorentina, ma anche per se stesso. Perché la speranza di rimanere in maglia viola anche in futuro ora è legata strettamente alle ultime quattro partite. La Fiorentina, come ricorda il Corriere dello Sport-Stadio, dovrebbe versare a fine stagione 15 milioni nelle casse dell’Hertha Berlino, ma in questo momento la sua permanenze nel club di Rocco Commisso è in bilico.

Il poker di incontri che mancano da qui alla fine della stagione saranno l’ultima carta da giocare per il centravanti che fra l’altro nelle scorse ore ha ricevuto la visita del suo procuratore. Forse avranno parlato fra loro anche della prossima sistemazione ma sarà comunque necessario aspettare il fischio finale della serie A prima d i capire le strategie future.