Piatek e quel desiderio tutto italiano. Una una-due operazioni in uscita potrebbero dar ossigeno alle casse viola…

La Fiorentina tiene ben salde le mani su Krzysztof Piatek, il prescelto per rinforzare l’attacco afflitto da carenza di gol negli ultimi anni, sebbene anche la trattativa che riguarda il polacco sia che tutt’altro che semplice e ovviamente sempre per “ostacoli” di natura economica (quadriennale a cifre elevate da garantire al centravanti, mentre l’Hertha ha iniziato chiedendo 25 milioni ma a 20 dovrebbe accettare). Solo che l’ex Genoa e Milan è un pallino del presidente Commisso e la Fiorentina le tenterà tutte per prenderlo, pur continuando a guardarsi attorno e contando soprattutto sulla sponda di Piatek che vorrebbe riprovare l’esperienza italiana: però, serve tempo e, con ogni probabilità, una-due operazioni in uscita che possano dare ossigeno alle casse viola. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

0 0 vote Article Rating