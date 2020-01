Piatek e quel no rifilato alla Fiorentina

Prima ancora di Patrick Cutrone, l’obiettivo numero uno in attacco per la Fiorentina era Krzysztof Piątek. L’attaccante del Milan però non se l’è sentita di trasferirsi in maglia viola, rifiutando il trasferimento. Notizia questa di cui dà conto stamani il Corriere dello Sport.

Per inciso il giocatore è stato messo in vendita dalla società rossonera visto anche l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic che rende più che completo il reparto offensivo della squadra allenata dall’ex viola, Stefano Pioli.