Piatek e un desiderio chiaro per il futuro: Hertha bye, bye, ma per restare alla Fiorentina…

Krzysztof Piątek ha un desiderio chiaro per il suo futuro: quello di restare in Italia. A rivelarlo è la rivista sportiva tedesca, Kicker, dove si legge che il centravanti polacco ha l’intenzione di vestire ancora la maglia della Fiorentina.

Un desiderio che però, potrebbe rimanere tale se l’Hertha Berlino, squadra che detiene ancora la proprietà del cartellino, non accetterà di concedere uno sconto sul prezzo al club viola.

Per inciso, la Fiorentina lo scorso inverno ha preso l’attaccante in prestito con diritto di riscatto alla cifra di 15 milioni. Una somma di denaro che, adesso come adesso, è ritenuta eccessiva dai gigliati. Fino a questo momento, con la maglia viola addosso, ha segnato tre reti in campionato e altrettante in Coppa Italia.