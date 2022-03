Piatek fa il pistolero anche con la Polonia, ma per Dragowski è un’altra partita in panchina. Debutto con la nazionale maggiore per un viola alla sua prima chiamata

Nell’amichevole tra Polonia e Scozia, disputata a causa dell’eliminazione della Russia dai mondiali, la nazionale polacca ha pareggiato per 1-1.

Se per il portiere della Fiorentina Bartlomiej Dragowski è stata un’altra partita trascorsa interamente in panchina, discorso diverso va fatto per il pistolero viola. Krystof Piatek infatti è subentrato al 27′ al posto dell’ex Napoli Arkadius Milik, uscito per infortunio. Il pistolero viola è stato il protagonista per la sua nazionale grazie al gol del pareggio su calcio di rigore allo scadere. Grande sorpresa per Szymon Zurkowski che, alla prima convocazione con la nazionale maggiore, è stato impiegato addirittura dal 1′, giocando l’intera gara.