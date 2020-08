Piatek, la Fiorentina, il Torino e una storia che si ripete

Riportare Krzysztof Piatek in Italia. Questo è l’obiettivo che stanno inseguendo la Fiorentina e, novità delle ultime ore, anche il Torino. E la storia si ripete. Secondo quanto raccontato da Tuttosport, anche i granata, così come i viola, hanno provato a chiedere la cessione dell’attaccante all’Hertha Berlino, in prestito oneroso con diritto di riscatto. Per il momento, a queste condizioni, però i tedeschi non mollano, nonostante l’allenatore della formazione berlinese, Bruno Labbadia, abbia pubblicamente fatto capire che il giocatore sia sul mercato.

0 0 vote Article Rating