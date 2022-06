Piatek via? Non è detta l’ultima parola. L’attaccante disposto a venire incontro alle esigenze della Fiorentina

Piatek via definitivamente dalla Fiorentina? Sul polacco non è ancora detta l’ultima parola visto che il giocatore ha fatto presente di essere disposto a venire incontro alle esigenze dei viola pur di restare in qualche maniera. Questo è quello che scrive stamani il Corriere dello Sport-Stadio sull’attaccante arrivato nello scorso gennaio in prestito.

Il suo stipendio, si legge ancora sul giornale sportivo, all’Hertha Berlino è di 3 milioni, ridotti a 1,5 nei sei mesi passati a Firenze. Periodo quest’ultimo in cui si è trovato evidentemente bene, visto che gradirebbe una riconferma.