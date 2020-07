Piccinetti: “Commisso ha già scelto il nuovo allenatore. Cutrone? La Fiorentina ha bisogno di altro”

L’ex giocatore della Fiorentina Claudio Piccinetti ha fatto alcune considerazioni sulla squadra a Lady Radio: “Ribery è un grande campione, ti invita a guardare la partita. Kouame ha gamba, gioca alle spalle dei difensori e cerca sempre lo smarcamento. Poi c’è stata la conferma di Cutrone. Ora a salvezza raggiunta si può pensare a portare alla Fiorentina due o tre tasselli che mancano. Ma la Fiorentina non può accontentarsi di questo, servono giocatori per riportare la squadra dove merita. Nelle ultime due gare si è vista una squadra con una marcia in più. Cutrone? Se vuole rimanere alla Fiorentina nessuno dice di no, ma c’è bisogno di un bomber da 20 reti. Se le può fare Cutrone si giocherà il posto con qualcuno ma Firenze non si può accontentare di 2 o 3 reti campionato. Juric? E’ un allenatore intrigante, viene da alcuni alti e bassi ma al Verona ha fatto benissimo. Secondo me Commisso ha già scelto il prossimo allenatore della Fiorentina“.

