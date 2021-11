Piccinetti: “Dei cinque giocatori che sono entrati con la Juventus, ce ne fosse uno che avesse aiutato la Fiorentina. Amrabat? Ha bisogno di un quarto d’ora per girarsi”

L’ex giocatore ed ex allenatore della Primavera della Fiorentina, Claudio Piccinetti, intervenuto su Lady Radio, non ha risparmiato critiche nei confronti di qualche singolo calciatore viola: “Dei cinque giocatori che sono entrati in campo contro la Juventus, ce ne fosse stato uno che avesse aiutato la squadra”.

E ancora: “Sottil ha perso cinque palloni su cinque volte che l’ha toccato. Amrabat è spalle alla porta e gli ci vuole un quarto d’ora per girarsi. Igor lasciamo perdere”.

Poi ha aggiunto: “Ha fatto delle cose pregevoli la Fiorentina a Torino, ma ha perso da una squadra che quest’anno ha dei problemi e che è modesta”.