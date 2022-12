Piccinetti: “La società avrà già in mente il sostituto di Amrabat, ma non penso che questo succederà a gennaio. In entrata mi aspetto un colpo”

Claudio Piccinetti, ex giocatore viola, ha commentato a Lady Radio il prossimo mercato della Fiorentina, con un occhio di riguardo per Amrabat:

“Se arrivasse un’offerta da 40 milioni per il marocchino, io mi siederei al tavolo e sarei pronto ad accettarla. E’ il doppio di quanto la Fiorentina lo pagò al Verona, sarebbe una vera plusvalenza“.

E ancora: “La società avrà già adocchiato il sostituto di Amrabat, magari anche tra i protagonisti del Mondiale. Credo comunque che difficilmente succederà qualcosa a gennaio. In questo mercato semmai ci sarà un colpo in entrata. Belotti? Mi sembra in fase calante, virerei su altri attaccanti”.