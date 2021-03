Piccinetti: “Milenkovic? Prima era sopra la media, ora da sufficienza. Malcuit me lo aspettavo diverso”

L’ex giocatore della Fiorentina, ora opinionista di Lady Radio, Claudio Piccinetti ha parlato di Milenkovic e della difesa della Fiorentina: “Non c’è più con la testa secondo me, era un giocatore sopra la qualità media prima, ora è da sufficienza. Ma non solo lui, tutto il reparto difensivo lo è”.

E ancora: “I difensori devono partecipare al gioco, si difende in undici uomini, ma si attacca anche in undici. Su questo certi giocatori non sono all’altezza, per esempio Venuti e Caceres che sono giocatori di adattamento, non di riferimento. Malcuit me lo aspettavo diverso”