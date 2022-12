Piccinetti: “Rosa della Fiorentina non è da stravolgere, Italiano sta trovando la quadra. Sabiri talentuoso ma non indispensabile, su Boga…”

Claudio Piccinetti, ex allenatore e giocatore della Primavera della Fiorentina, a Lady Radio spazia dal campo al mercato in modo esauriente: “La rosa della Fiorentina è solo da completare, non da stravolgere. La squadra ha dimostrato che anche sul piano dei singoli Italiano stia trovando la quadra, soprattutto dopo l’aggiustamento del modulo. Il mister adesso cercherà di valutare qualche giovane e magari dare spazio anche a Bianco nelle amichevoli. In campionato servirà marciare a ritmi altissimi e recuperare punti. Il tempo delle prove è finito, ora c’è da puntare su chi dà affidabilità. Le alternanze non sono più possibili, servono certezze”.

Sul mercato: “Sento parlare di Sabiri, alcune cose possono anche essere giuste, ma intervenire ora serve se l’allenatore te lo chiede oppure, considerato chi già c’è, non ritengo il marocchino, discontinuo anche se talentuoso, un innesto indispensabile. Barak e Bonaventura possono giocare lì. Boga? Nella tattica collettiva non si cala molto, la coralità è importante per Italiano. La Fiorentina da società prestigiosa qual è deve comunque tenere gli occhi aperti come giusto che sia, intervenendo nelle zone di campo in cui ritenga sia opportuno”.

Infine ha concluso: “Cabral ha mostrato degli sprazzi ma è un finalizzatore, ha evidenziato problemi nella Fiorentina. Privilegerei una punta tecnica nella mia squadra, che sappia partecipare bene alla manovra. Amrabat è un gran giocatore e son convinto possa ancora crescere. Nel recupero palla è eccezionale ma sa anche gestire bene la sfera”.