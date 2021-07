Piccolissimi sprazzi di Callejon e quel gol che ricorda i fasti di Napoli

MOENA – La seconda amichevole stagionale ha visto la Fiorentina imporsi contro la Polisportiva C4 Foligno con un perentorio 11-0. Il gol che ha sbloccato la partita è stato firmato da José Maria Callejon, schierato nel tridente offensivo viola assieme a Kokorin e Sottil. Proprio il figlio d’arte viola ha servito l’assist allo spagnolo: una rete che ha ricordato i fasti di Napoli, con il classe ’99 che ha momentaneamente indossato i panni di Insigne per servire il compagno sul secondo palo.

Dopo aver colpito il pallone, lo spagnolo si è infortunato andando a sbattere contro il palo. Ed è stato costretto a chiedere il cambio a causa di una contusione al piede destro. Fortunatamente, come confermato da mister Italiano a fine partita, non si tratta di niente di grave e già da domani lo spagnolo potrebbe tornare a disposizione del tecnico viola.

A prescindere dalle sirene di mercato che lo accostano alla Lazio di Sarri, Callejon sta cercando di ritagliarsi un ruolo importante nello scacchiere tattico della Fiorentina. Con la speranza, in caso di permanenza in riva all’Arno, di trovare maggior spazio rispetto alla passata stagione. Il 4-3-3 della Viola, in tal senso, è l’abito migliore per esaltare le sue caratteristiche.