Piccolo, freddo e con un lato senza tribuna: Viaggio nell’ultimo stadio che ospiterà la Fiorentina nel girone di Conference. FOTO

Una stadio piccolo, ma almeno è tutto coperto, e un’atmosfera fredda e questo non solo per le condizioni meteorologiche. La Fiorentina giocherà contro l’RFS Riga allo Skonto Stadions, impianto che ospita le gare dello Skonto Riga. Questo perché quello dell’RFS è troppo piccolo e non rispetta le normative Uefa.

Dieci mila persone al massimo come capienza, contro i viola ci sarà il sold out, anche perché tanta è la curiosità di vedere dal vivo una squadra italiana, ma non aspettiamoci di trovare davanti una tifoseria infernale, perché l’RFS Riga non ha ultras capaci di condizionare il clima stile quelli scozzesi, turchi, greci o dei paesi dell’ex Jugoslavia.

In uno dei suoi lati, per altro, lo Skonto Stadions è anche senza tribuna, il che è un fatto piuttosto insolito, almeno per un impianto in cui si gioca una competizione europea.