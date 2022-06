Piemonte: “Alla Fiorentina ho visto poco il campo, tanti problemi. Ringrazio il Milan”

L’attaccante del Milan Martina Piemonte ha parlato a Sky Sport in un’intervista prima dell’Europeo in Inghilterra con la Nazionale italiana: “Essere qui, per me, significa non aver mollato mai. Dopo un periodo dove alla Fiorentina ho visto poco il campo e ho avuto più problematiche, essere qui è gratificante e motivo d’orgoglio”.

Ripercorrendo tutte le avventure della sua carriera e il passaggio in rossonero, aggiunge: “Se sono qui, è grazie al Milan e all’esperienza all’estero, senza la quale non sarei la stessa oggi. La maglia azzurra è tutto, che soddisfazione”.