Piemonte e Monnecchi concordano: “Daremo il massimo sul campo, se portiamo qualche trofeo…”

Questo pomeriggio l’attaccante della Fiorentina Femminile Martina Piemonte, impegnata con la squadra nel ritiro di Roccaporena, ha parlato ai canali ufficiali del club viola. Queste le parole:

Dopo la mia annata abbastanza spietata tra trauma cranico e covid, sono pronta per rimettermi a disposizione della squadra e giocare finalmente. La mia mentalità dall’esperienza in Spagna è cambiata tanto. Tutti noi daremo il massimo, dallo staff alle giocatrici che scenderanno in campo. L’arrivo di Panico? Sono fortunata e contenta di averla come allenatrice, come migliore attaccante d’Italia non abbiamo altro che imparare. Già nei primi allenamenti abbiamo visto quanto sia importante attaccare la porta”.

In seguito ha parlato anche un’altra attaccante, la classe ’01 Margherita Monnecchi, che non ha potuto nascondere la felicità di affrontare la stagione con la squadra gigliata. Queste le sue parole:

C’era stata la possibilità di andare in prestito in qualche altra squadra, ma ho voluto continuare questo percorso con la Fiorentina. Allenarsi qui con tante ragazze di livello ti fa crescere di più rispetto ad andare a giocare in altre squadre di livello, se si può dire, inferiore. L’obiettivo di quest’anno è fare del mio meglio per la squadra. E’ giusto così, perché le partite da sola non le vinci. L’obiettivo è quello di fare bene e giocare bene. Se poi portiamo qualche trofeo a Firenze meglio ancora”.