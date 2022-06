Pierguidi a FN: “La ZTL durante le partite della Fiorentina l’avevamo proposta anni fa. Con il restyling del quartiere si risolveranno i problemi legati a parcheggi e viabilità”

Nelle ultime ore sta crescendo sempre di più il gruppo Facebook intitolato “Zona Franca per il Franchi”. L’iniziativa, partita da alcuni residente di Campo di Marte, punta all’istituzione di una grande ZTL che va da Piazza delle Cure al Gignoro, temporanea e circostante l’Artemio Franchi, per evitare disagi alla viabilità e non solo durante gli eventi e le partite della Fiorentina.

Per commentare l’iniziativa e le richieste dei cittadini, Fiorentinanews.com ha contattato Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze. Queste le sue parole:

“Negli anni passati, anche noi avevamo proposto una zona a traffico limitato molto simile a quella chiesta dai cittadini del gruppo, “ZTL Viola”. Purtroppo, poi, la proposta non è mai stata presa in considerazione dall’amministrazione comunale per la realizzazione. Come Quartiere 2 non siamo contrari a queste idee e capisco i cittadini. A loro, però, voglio dire che si sta andando verso il completo restauro dello stadio e con questo arriverà anche la nuova tramvia e il parcheggio da 4mila posti. Sono sicuro che questi interventi andranno a risolvere i problemi di cui si sta parlando, tra cui il parcheggio selvaggio di motorini e auto durante le partite al Franchi e i concerti. Non credo che a ogni evento ci siano più di 4mila macchine in arrivo nel quartiere. In tanti giungono con i motorini, con i mezzi pubblici oppure a piedi. Ripeto, i problemi lamentati, andranno in via di risoluzione”.

E sul restyling del Franchi: “Il problema delle materie prime non è un problema dell’impianto fiorentino, ma globale. Nonostante questo, non mi risultano intoppi e credo si andrà veramente a buon fine nelle tempistiche previste. Anche perché non abbiamo alternative. C’è da fare presto e bene”.