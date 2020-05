Pierguidi: “E’ l’occasione giusta per il restyling del Franchi. Campo di Marte ha tutto per accogliere le richieste della Fiorentina”

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze, ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Questa mattina siamo stati all’interno del Franchi per valutare i lavori di consolidamento alla Curva Ferrovia e alle scale elicoidali. La manutenzione, della quale lo stadio ha bisogno periodicamente, costa molti soldi. La Serie A a porte chiude potrebbe essere l’occasione giusta per rifare il Franchi. L’opzione del restyling dello stadio è la migliore a Firenze: sarebbe una grande opportunità, per Campo di Marte e la città. Commisso ha voglia di investire su Firenze e non possiamo perdere quest’occasione. A Campo di Marte c’è tutto per fare lo stadio nuovo che rispetti le richieste della Fiorentina e della città, senza avere il bisogno di cementificare un’altra area. Inoltre, la parte commerciale che vorrebbe Commisso non toglierebbe spazi verdi al quartiere, perché nascerebbe negli spazi recuperati dall’avvicinamento delle due curve. E i parcheggi sarebbero sotterranei”.