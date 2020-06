Pierguidi: “Il restyling è stata la prima opzione di Commisso e lo è tutt’oggi. Il Franchi è la storia di Firenze e merita rispetto”

Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 del Comune di Firenze, ha parlato così a Lady Radio: “Come definisco l’ultima idea (LEGGI QUI)? Non mi convince, credo che la priorità sia il restauro dello stadio Franchi. In Parlamento stanno lavorando ad un articolo che permetta alla Fiorentina di andare a parlare col Ministro dei Beni Culturali per cercare di capire fin dove ci si può spingere nel restyling dello stadio. Inoltre, sarebbe anche la soluzione migliore per Firenze e i suoi cittadini. Come Quartiere siamo stati dal Soprintendente Pessina che ci ha detto fin da subito qual era la sua idea, ovvero che si può aggiungere ma non togliere. Temiamo una sorta di degrado del Franchi e di quello che gli gira intorno nel caso in cui la Fiorentina dovesse lasciare Campo di Marte. Siamo per uno stadio nuovo, moderno, con le curve più vicine e con uno spazio commerciale all’interno del Franchi. Il restyling è stata la prima opzione di Commisso e lo è anche oggi, come ha detto lui stesso nella conferenza stampa di sabato. Il Franchi è la storia di Firenze e merita rispetto. Poi è chiaro che faccia bene a portare avanti altre ipotesi perché la Fiorentina ha bisogno di un nuovo stadio”.

0 0 vote Article Rating