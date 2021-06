Pierguidi: “La Fiorentina sarà libera di valutare uno stadio all’altezza dei desideri dei tifosi viola. Curioso di vedere le idee dei più grandi architetti del mondo per il Franchi”

Tramite un post sulla propria pagina Facebook, il Presidente del quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi ha commentato così le novità sull’Artemio Franchi presentate oggi dal Sindaco di Firenze Dario Nardella: “Primo passo per il futuro del Franchi e di tutta l’area di Campo di Marte. E’ una giornata importante per la città e una grande vittoria per il nostro quartiere: il Campo di Marte del futuro sarà bello, moderno, più vivibile ed ecologico, e avrà uno stadio all’avanguardia che risponderà a tutti i requisiti del calcio di oggi. Nei prossimi mesi arriveranno le proposte, ma il Comune ha già definito i requisiti principali: Campo di Marte sarà uno spazio sportivo, culturale e sociale, con un nuovo parcheggio da tremila posti e il collegamento con la tramvia, con il viale Paoli in parte pedonalizzato e attraversato da piste ciclabili e percorsi pedonali. E il nuovo Franchi resterà il centro del nostro quartiere: una struttura moderna, con le nuove curve e 15mila metri quadri di negozi e uffici”

E ancora: “La Fiorentina sarà libera di scegliere se rimanere al Franchi o prendere altre strade, ma potrà farlo valutando uno stadio all’altezza dei desideri dei tifosi e inserito in una zona moderna, bella e funzionale. Aspettiamo i progetti, sono davvero curioso di vedere su carta quali sono le idee dei più grandi architetti del mondo per il nostro quartiere, ma intanto possiamo festeggiare l’avvio di un percorso che aspettavamo e che renderà Firenze ancora più bella e vivibile”.