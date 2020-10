Pierguidi: “La politica ha fatto di tutto per poter mettere Commisso in condizione di poter fare uno stadio nuovo a Campo di Marte”

Il presidente del Q2 di Firenze, Michele Pierguidi, ha commentato su Lady Radio le parole dette sul tema stadio dal numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso: “E’ stato molto chiaro e diretto. Aspettiamo il progetto e aspettiamo di capire se deciderà di presentarlo per il Franchi o per Campi Bisenzio. La prima opzione di Commisso è sempre stato Campo di Marte. Il progetto presentato in primis era quello di Casamonti per Firenze. Ci sono due opzioni e io mi auguro che venga fatto lo stadio della Fiorentina. Se non dovesse essere fatto al posto del Franchi troveremo delle soluzioni che possono tenere in piedi tutto. Sono molto positivo e tranquillo perché la politica ha fatto tutto per mettere in condizione Commisso per fare uno stadio al posto dell’attuale. Abbiamo perso del tempo negli anni precedenti, ma stavolta l’iter è stato veloce. Tramvia e parcheggi, anche il Comune ha avuto attenzione per questo quartiere, attenzione che non c’era stata negli anni passati”.

E ancora: “Il Franchi va restaurato pesantemente, se non lo farà Commisso, e noi ci auguriamo che lo faccia lui, dovrà farlo qualcun altro”.