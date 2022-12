Pierozzi continua a convincere e la sua Reggina si consolida al secondo posto. Dalle Mura ritrova il campo nel pareggio contro il Palermo

Si sono appena conclusi i match delle 15:00 del pomeriggio di Serie B in cui erano impegnati alcuni giocatori in prestito dalla Fiorentina. In particolare Niccolò Pierozzi della Reggina e Christian Dalle Mura della Spal. Vediamo come si sono comportati i giovani viola.

Il terzino destro, classe 2001, era impegnato sul campo del Como, in una sfida contro i suoi ex compagni in Viola Cutrone e Ghidotti. E’ stato proprio l’ex attaccante ad impegnare particolarmente la retroguardia di Inzaghi, che ha però trovato il vantaggio con un rigore trasformato da Hernani. E’ bastata quella rete per regalare i tre punti alla squadra calabrese, che si conferma al secondo posto in classifica. Altra buona gara, seppur priva di lampi, per Pierozzi; meno appariscente, invece, la partita dell’attaccante Gori, sostituito anche dal suo allenatore.

Dalle Mura, invece, ospitava il Palermo una volta ritrovata la titolarità dopo la panchina del turno infrasettimanale. La compagine di De Rossi è passata in vantaggio grazie ad una rete del centrale Meccariello, ripresa in fretta dal bomber dei siciliani Brunori. Il centrale del 2002 prestato dalla Fiorentina ha giocato come braccetto di sinistra della difesa a tre, come sempre ha fatto da quando l’ex capitano della Roma siede sulla panchina dei ferraresi. Prestazione convincente per lui.

Pochissimi minuti invece per Samuele Spalluto, centravanti classe 2001 in prestito alla Ternana di Andreazzoli che lo ha impiegato dal 84′ contro il Sudtirol. Subentrato al posto di Pettinari, l’attaccante non è riuscito ad incidere nello 0-0 finale, ma ha comunque ritrovato il campo dopo il turno infrasettimanale.