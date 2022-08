Pierozzi diventa protagonista anche in Serie B: primo gol e la Reggina vola

C’è un esterno destro difensivo che la Fiorentina segue da molto vicino ed è Niccolò Pierozzi, protagonista nella Reggina di Pippo Inzaghi. Serata roboante per gli amaranto che hanno battuto 4-0 il Sudtirol e per il difensore di proprietà viola è arrivata la prima rete in Serie B, quella del 3-0, con un sinistro in girata da dentro l’area. Pierozzi sta trovando per altro grande continuità d’impiego e chissà che la prossima stagione non possa arrivare la conferma in viola.