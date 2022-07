Pierozzi ha lasciato il ritiro di Moena. Il giovane viola è pronto alla nuova avventura in Serie B

Il giovane calciatore della Fiorentina Niccolò Pierozzi è stato uno dei protagonisti del ritiro di Moena, con un ottimo rendimento in allenamento e anche un gol segnato nella prima amichevole stagionale. Adesso, però, è tempo di una nuova avventura per lui.

Secondo quanto riportato poco fa da Radio Bruno Toscana, il classe 2001 ha lasciato il ritiro di Moena questo pomeriggio. Lo aspetta un club di Serie B, la Reggina, per un altro anno in prestito, salendo di categoria rispetto alla stagione scorsa (in Serie C alla Pro Patria). Pierozzi, con ogni probabilità, arriverà a Reggio Calabria domani.