Pierozzi: “Sentire il mio nome urlato dai tifosi dopo il gol un’emozione speciale. Adesso devo seguire le richieste di Italiano”

Niccolò Pierozzi, autore del gol del 2-0 nell’amichevole col Real Vicenza, ha parlato ai microfoni della società viola. Ecco le sue parole al termine della prima uscita stagionale di Moena:

“E’ bellissimo tornare qui in ritiro, questi giorni sono fantastici. Ora mi sto abituando all’ambiente e sono molto felice di essere insieme ai miei compagni. Sentire il mio nome urlato dai tifosi dopo il gol è un’emozione unica e speciale per me che sono fiorentino. In questo ritiro spero di accontentare il mister e le sue richieste”.