Pillole dal Mondiale: alcuni elementi possono fare al caso della Fiorentina?

Il Mondiale non è certo il palcoscenico in cui scoprire calciatori, piuttosto uno scenario per intessere rapporti e osservare dal vivo in un contesto molto competitivo profili graditi. La Fiorentina in Qatar si è fatta viva con le presenze del dt Burdisso e del dg Barone, complici anche gli impegni da protagonisti di Amrabat, Jovic, Milenkovic e Zurkowski.

Impensabile credere di bruciare la concorrenza su elementi con una quotazione già assai elevata. Se un forte giocatore ha convinto, non resta che investirci pesantemente e non serve la vetrina del Mondiale. Altro discorso è valutare operazioni più di prospettiva studiando profili più abbordabili per diverse ragioni.

Ha certamente ben impressionato il terzino destro classe 2000 ghanese Seidu. Intraprendente, dotato di corsa e margini di miglioramento sensibili, può giocare anche da centrale a 3, ruolo che ricopre talvolta nel suo club, il Clermont. In forza al Pachuca il classe ’99 Alvarez, terzino destro messicano di spinta e qualità: già 5 assist per lui in stagione, un giocatore da seguire ed ormai pronto al salto in Europa.

E’ una delle chiavi del rullo compressore Lens il ghanese Abdul Samed, mediano di quantità e buona tecnica. Valutazione che si aggira sui 10 milioni di euro, intelligente tatticamente e in possesso di polmoni d’acciaio. Perfetto per un centrocampo a due. Sta sorprendendo per intelligenza e personalità il marocchino Ounahi, compagno di reparto di Amrabat. Classe 2000, giocatore dinamico e di buona tecnica e visione di gioco, supportato da un fisico di tutto rispetto. Valutazione di mercato ancora molto abbordabile per il giocatore dell’Angers.

Vero e proprio jolly, Skov è un uomo che porta in dote assist e cross molto precisi col piede sinistro; di proprietà dell’Hoffenheim, sulla fascia sinistra può giocare ovunque, ma sa partire anche da destra per rientrare sul piede forte. Non trova spazio al Rennes Doku, 2002 del Belgio. Ala talentuosa, dribbling fulmineo, Doku appartiene alla stessa agenzia di Amrabat, la Stellar.

Da tenere assolutamente d’occhio anche Kaminski, 2002 polacco di recente acquistato dal Wolfsburg, giocatore destro di piede e in grado di agire in entrambi i versanti di un tridente d’attacco. In crescita Gonzalo Plata, già nel mirino della Fiorentina. Il giocatore nato in Ecuador ha un piede sinistro di livello, una struttura fisica di tutto rispetto e gambe rapide. Un elemento con capacità su cui si può lavorare e che può portare in dote gol e assist.