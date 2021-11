Pin: “A Torino contro la Juventus la Fiorentina gioca sempre in 11 contro 12. I viola dovranno avere atteggiamento positivo”

L’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin a Lady Radio ha parlato così del match in programma sabato tra Juventus e Fiorentina: “Presa singolarmente la Juventus è superiore alla Fiorentina, è normale che sia così. Il 3-0 dello scorso anno? Penso che non dovremmo guardarci indietro. Quando vai a Torino contro la Juventus dobbiamo sempre sapere che giochiamo in 11 contro 12. Io l’ho vissuta, e so che è così”.

Poi ha proseguito: “Non penso che cambierà l’atteggiamento di Italiano nello schierare la propria formazione. La Fiorentina dovrà ottimizzare al massimo le proprie caratteristiche in rosa. E questo c’è stato spesso, ed è sinonimo del cambiamento di quest’anno. L’atteggiamento positivo della Fiorentina non è mai mancato quest’anno.