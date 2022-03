Pin: “Arrivare in Europa sarebbe la svolta per la Fiorentina, è un cambiamento all’immagine del club. Biraghi…”

Celeste Pin, ex calciatore della Fiorentina, ha parlato a Lady Radio: “È un finale di stagione incandescente. L’arrivo in un posto in Europa sarebbe sicuramente la svolta. Tornare su quei palcoscenici cambierebbe la tua immagine e alzerebbe sicuramente l’appetibilità nello scegliere la Fiorentina. Sarebbe importanti che alcuni giocatori rimanessero, come Milenkovic e Odriozola. Già la sfida contro l’Empoli, comunque, sarà molto importante. Credo che la Viola la approccerà come una finale, come d’altronde credo tutte le partite da qui alla fine. Nonostante sia una stagione partita con obiettivi del tutto diversi, è troppo importante andare in Europa. Non è impossibile neanche la Coppa Italia: a Torino sarà una partita aperta”.

Su Biraghi: “Sappiamo che giocatore è. Il contributo che dà in fase offensiva è fondamentale, mentre rivedrei quella difensiva; non sono cose che si sono scoperte ieri in Nazionale. Si può migliorare, è comunque un buon giocatore”.