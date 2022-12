Pin: “Cabral ha bisogno di cambiare aria, ma non pensiamo ad uno scambio con la Cremonese. E sugli esterni…”

Celeste Pin , ex giocatore viola, ha commentato a Lady Radio la situazione legata all’attacco della Fiorentina di Italiano , in astinenza da gol di Cabral. Poi ha parlato anche del capitolo esterni , tema che sembra caro a Pradè e Barone nelle ultime settimane di ricerca:

“Penso che Cabral debba cambiare aria per dimostrare che la valutazione che ne ha fatto la Fiorentina non è proprio sbagliata. Tuttavia non farei lo scambio con Dessers della Cremonese“.

E sugli esterni: “Tra Boga e Brekalo scelgo… nessuno dei due. Serve un centravanti, è quella la lacuna principale”.