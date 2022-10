Pin: “Gli Hearts vanno affrontati come fossero la Juventus: c’è bisogno di spegnere questo fuoco altissimo. Difesa? Magari a 3…”

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per commentare l’avvicinamento alla sfida contro gli Hearts e per parlare della difesa della squadra di Italiano:

“La partita di domani va preparata come fosse la Juventus. C’è bisogno di buttare acqua su questo fuoco che ha fiamme altissime che arrivano dall’ambiente dell’opinione popolare. Anche sull’allenatore, secondo me, sono arrivate critiche eccessive che non ci stanno: la società l’avrebbe cambiato se non fosse stato adatto. Che abbia sbagliato l’abbiamo visto tutti, ma il calcio è anche questo, non c’è nulla di scontato”.

Poi sulla difesa: “Un allenatore bravo si deve sempre mettere in discussione: Italiano adesso conosce meglio i giocatori rispetto alla passata stagione e quindi deve trovare un modo di giocare per esaltare le sue individualità. Ci potrebbe anche stare di giocare con la difesa a 3, con Quarta Igor e Milenkovic, e Biraghi e Dodo sugli esterni”.