Pin: “La maglia Viola si onora altrimenti mettete le casacche neutre come per fare la partitella del giovedì ai campini”

L’ex difensore della Fiorentina, Celeste Pin, non risparmia critiche alla squadra per la prestazione fatta vedere ieri sera contro la Roma. E sul proprio profilo Facebook scrive: “Io non ho fatto il dirigente né l’allenatore della Fiorentina, ma il giocatore per nove anni! Dopo aver visto e commentato la partita di ieri, con la Roma, da ex faccio presente: la maglia Viola si onora, altrimenti mettete le casacche neutre come per fare la partitella del giovedì ai campini!”.

