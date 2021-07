Pin: “Nastasic mi piaceva molto. Il suo ritorno alla Fiorentina sarebbe tutt’altro che un problema. Chi rimane a Firenze deve rimanere perché ne ha voglia”

Celeste Pin, ex Fiorentina legato al ancora la mondo viola, ospite a Lady Radio, ha parlato così a proposito dell’ultima voce di mercato riguardante le retroguardia gigliata:

“Nastasic? A Firenze da giovane mi piaceva molto, poi nel tempo non si è confermato altrove. Credo però che sia ancora all’altezza di tornare in Italia, sarebbe tutt’altro che un problema. Chi rimane a Firenze deve rimanere perché ne ha voglia. La società deve seguire le indicazioni di Italiano per non ritrovarsi scoperta in alcuni ruoli. Adesso è questione di tempo, da gestire nel migliore dei modi”.