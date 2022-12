Pin: “Nelle ultime partite la Fiorentina era ritornata competitiva, ma voglio vedere come giocheranno quelli andati al Mondiale”

L’ex calciatore viola Celeste Pin ha parlato a TMW Radio della Fiorentina di Italiano, che alla ripresa affronterà un avversario scomodo come il Monza:

“Italiano può migliorare la classifica ma non è facile. L’obiettivo europeo è uno stimolo, serve fare una cavalcata buona. Nelle ultime partite la Fiorentina ha fatto vedere di essere competitiva“.

E alla domanda se la Fiorentina parte favorita contro il Monza ha risposto così: “Partite facili non ce ne sono. I rischi sono dietro l’angolo, anche se giochi in casa. Voglio vedere come torneranno i giocatori che hanno fatto il Mondiale“.