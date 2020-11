A Lady Radio è intervenuto l’ex giocatore della Fiorentina Celeste Pin anche dopo il suo duro sfogo sui social scritto dopo la sconfitta a Roma. Queste le sue parole: “Da tifoso avrei voluto scrivere altro. Ma quando c’è da criticare, purtroppo, bisogna farlo. I giocatori a Parma devono entrare in campo per vincere, deve essere la partita della vita. A Iachini sfugge che qualche giocatore non rende nel suo 3-5-2. A Parma metterei in campo un 4-2-3-1“.

