Pin: “Se Milenkovic andasse via non mi strapperei i capelli, se lo facesse Igor sì. Scommetto su Quarta”

L’ex Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio della squadra viola. Queste le sue parole: “Il pessimismo di parte della tifoseria viola prima che il campionato inizi non si può sentire. Milenkovic ha fatto vedere di essere un ottimo difensore, ma in questa stagione chi mi ha stupito è stato Igor. Non mi strapperei i capelli se il serbo andasse via, cosa che farei se succedesse al brasiliano.

E ancora: “In Italia Quarta deve capire che non si scherza con il fuoco, perché si rischia di fare errori banali. Scommetterei su di lui prima di cercare un sostituto”