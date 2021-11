Pin: “Se non puoi vincerle le partite, devi almeno cercare di non perderle. La Fiorentina è una squadra di gregari a cui manca un campione”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a Teletruria: “Anche a me è successo di subire una rimonta incredibile, in un Cesena-Fiorentina, passammo dallo 0-3 al 3-3 in pochi minuti. Per quanto riguarda il match del Castellani, secondo me a questa squadra manca l’equilibrio della lettura della partita”.

Poi ha proseguito: “Se andiamo ad analizzare il match di Empoli, i gigliati hanno giocato un ottima partita. Poi ha subito il gol del pareggio su un infortunio del portiere, successivamente la Fiorentina ha perso l’equilibrio tattico. Perché se non puoi vincerle le partite non devi perderle. La Fiorentina è una squadra di ottimi gregari a cui manca un campione”.