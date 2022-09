Pin: “Sono convinto che Ranieri farà di tutto per mettersi in mostra. In attacco…”

L’ex Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Radio Sportiva per parlare della squadra viola. Queste le sue dichiarazioni: “In attacco la Fiorentina è un po’ sterile rispetto alle aspettative, ma credo che Italiano riuscirà a trovare la quadra giusta. Il gruppo è buono e può crescere ancora tanto. L’infortunio di Milenkovic? Ci sono anche quelli purtroppo. Ranieri può mettersi in mostra, perché ha tanta voglia di dimostrare. Sono convinto che farà di tutto per giocare e avere minuti”.

E ancora: “Contro l’Udinese è mancata la convinzione. Credo sia stata la partita peggiore dell’era Italiano a Firenze”.