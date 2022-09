Pin: “Vincere a Bergamo? Come fare sei punti. La Fiorentina deve convincersi dei propri mezzi e migliorare la classifica”

L’ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio per parlare della Viola e della sua prossima sfida, contro l’Atalanta: “Vincere a Bergamo significherebbe moralmente fare sei punti. Già teoricamente si tratta di uno scontro diretto, in più sarebbe una svolta per far crescere la convinzione nei propri mezzi. Quando vinci, prendi sicurezza e sei più consapevole”.

Sull’Atalanta: “Direi che è quella che ha dimostrato di essere più in forma di tutto il campionato. Per la Fiorentina, sarà una sfida tutt’altro che facile. Serve la mentalità giusta; la Viola deve risalire, non ha una bellissima classifica”.