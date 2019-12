Pin: “Vorrei un centravanti classico per poter fare la differenza. Mandzukic? Ora o mai più…”

A Lady Radio è intervenuto per parlare di Fiorentina l’ex giocatore viola Celeste Pin: “Il pareggio con l’Inter riporta alla tranquillità. Contro una squadra che era prima in classifica e che aveva sempre vinto in trasferta. E’ stato un punto fondamentale. Vlahovic ha fatto un gol per tutti, per l’ambiente, per i tifosi e per l’allenatore. Da li bisogna ripartire. Boateng? Domenica ha messo la testa in campo. Io non sono molto d’accordo col falso 9. Personalmente vorrei un centravanti classico per poter fare la differenza. Boateng è sempre stato un calciatore che ha dato quel che può dare. Domenica in caso di assenza di Chiesa schiererei Boateng assieme a Vlahovic. Mandzukic per l’attacco viola? O viene ora o mai più”.