Pinto: “Tutti sanno che il tocco su Nico Gonzalez non andava neanche visionato al VAR”

In sala stampa, è intervenuto anche il Direttore Sportivo Tiago Pinto, a riguardo del calcio di rigore assegnato a Nico Gonzalez: “Un tocco su un giocatore in caduta diventa rigore, credo che tutti sappiano che questo non è un episodio da Var.

Poi ha proseguito: “Io non voglio andare contro un arbitro specifico, siamo tutti in grado di sbagliare. Ma arriviamo al termine della stagione molto stanchi. Credo di essere una persona intelligente e sveglia, ma alcune cose non le capisco proprio”.