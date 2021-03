Pioli: “Abbiamo vinto una partita importante. Scudetto? Dobbiamo crederci perché siamo ancora lì davanti”

Nel post partita di Fiorentina-Milan ha parlato a Sky Sport l’allenatore del Milan Stefano Pioli. Queste le sue parole sulla gara: “Dovevamo stringere i denti stasera perché non so quanto tempo era che giocavamo ogni tre giorni, i ragazzi son stati bravi a vincere una partita importante. Ovviamente più avanti andiamo più importante sarà. Abbiamo messo in campo una partita ad alto livello tecnico e mentale. Ibrahimovic fa bene a parlare di scudetto, perché eravamo lì davanti e ora dobbiamo provarci. Tutte le squadre adesso hanno bisogno di punti. Dall’inizio dell’anno sette squadre sono molto forti ed è un bellissimo campionato. Non mi aspettavo la sconfitta della Juventus contro il Benevento“.