Pioli: “Astori il mio angelo. C’è dentro anche lui in tutti questi bei risultati”

Una fine 2020 da leader della classifica in Serie A con il suo Milan. L’ex allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, intervistato da Sky, festeggia il primato, ma non si dimentica di certo del suo passato. In particolare di Davide Astori, la cui morte improvvisa in quella maledetta notte tra il 3 e il 4 marzo 2018, lo ha davvero sconvolto.

“Davide, insieme a mio padre, che ho perso l’anno scorso, sono due miei angeli custodi in più – racconta Pioli – Penso che in tutti questi bei risultati ci siano dentro anche loro”.

Pioli è stato davvero importante in quella situazione, riuscendo a tenere in piedi un gruppo che stava vivendo una situazione drammatica dal punto di vista psicologico.