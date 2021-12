Pioli ci pensa ancora: “Chi l’avrebbe detto che potevamo perdere con la Fiorentina?”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Milan e ex tecnico della Fiorentina Stefano Pioli per presentare la prossima sfida dei rossoneri contro la Sampdoria. Spazio anche per la sconfitta al Franchi, della quale Pioli ha detto:

“Questo mese sarà il più difficile da quando sono al Milan? Ho passato, soprattutto all’inizio, dei mesi più difficili. Poi se alleni al Milan tutti i mesi sono difficili, ma è giusto perché noi abbiamo alzato il livello ed è quello che volevamo. Ma poi: chi l’avrebbe detto che potevamo perdere con Fiorentina e Sassuolo, con tutto il rispetto per loro. Tutte le partite sono difficili”.