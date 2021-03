Pioli e quella media punti quasi dimezzata: Missione possibile per i Prandelli boys?

Serve il salto di qualità. Subito, contro il Milan. Domani all’Artemio Franchi la Fiorentina dovrà dare una risposta diversa rispetto al recente passato, più convincente: battere una grande nello stadio di casa. Sarebbe una svolta per la classifica, ma anche per la fiducia e l’autostima di cui questo gruppo sembra in costante ricerca. Fino ad ora a Firenze i viola hanno sempre perso con i club di alto livello che si sono presentati, ovvero Inter e Roma. Ma adesso con un Vlahovic scatenato e diverse pedine che hanno lasciato l’infermeria e tornano a disposizione di Cesare Prandelli la missione non sembra poi così impossibile, anche perché come evidenzia il Corriere dello Sport-Stadio, il Milan sta viaggiando a un ritmo da lumaca rispetto all’inizio della stagione: nelle prime prime otto giornate del girone di ritorno infatti i rossoneri procedono a una media punti di 1,6 cioè un ritmo ben diverso dalla media di 2,5 dei primi otto turni dell’andata, quando la formazione di Stefano Pioli era in cima alla classifica con venti punti conquistati.