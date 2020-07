Pioli in pressing per un difensore viola che conosce molto bene

Si parla di mercato e di un possibile addio di Nikola Milenkovic alla Fiorentina sulle pagine odierne di Tuttosport: secondo quanto riferisce il quotidiano il nome del serbo è quello in cima alla lista di gradimento di Stefano Pioli per rinforzare il pacchetto difensivo del Milan. I due hanno già lavorato insieme quando l’allenatore rossonero sedeva sulla panchina viola (fu lui a farlo esordire) ma per il classe ’97 la Fiorentina al momento chiede 30 milioni. Di lui hanno parlato le due dirigenze nel summit di inizio settimana al quale ha partecipato anche l’agente del serbo Ramadani, con il quale è stato fatto il punto della situazione anche sull’affare Rebic.

0 0 vote Article Rating