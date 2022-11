Pioli lascia San Siro in lacrime: Grave lutto familiare per lui

Il tecnico del Milan (ed ex Fiorentina), Stefano Pioli, non si è presentato davanti a microfoni e telecamere dopo la partita di ieri. Ha lasciato di corsa lo stadio e in lacrime a causa di un grave lutto familiare.

Il suo club si è stretto attorno al suo allenatore, che è partito immediatamente per Parma, sua città natale, dunque per motivi personali.

La Redazione di Fiorentinanews.com invia le sue più sentite condoglianze ad una persona che, comunque sia andata la partita di ieri, a Firenze si è ritrovato a gestire, e lo ha fatto in modo incredibile, una situazione drammatica e difficile allo stesso tempo, come la morte di Astori.